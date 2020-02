Une croissance soutenue pour les entreprises ligériennes en 2019

Selon la dernière enquête de la Banque de France, les entreprises des Pays de la Loire se portent bien. Les secteurs de l’industrie, des services marchands et de la construction ont connu une progression de leur activité en 2019, et prévoit de nouvelles hausses en 2020. Une croissance de l’activité qui génère des recrutements dans l’industrie et les services marchands, mais pas dans le secteur de la construction qui peine à trouver de la main d’œuvre.



Pour décrypter cette enquête, Fanny Brevet s’entretient avec Olivier Sigaud, directeur de la Banque de France en Vendée.