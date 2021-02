Une CyberGuerre pour former les étudiants aux attaques en ligne

Du 16 au 18 février dernier, la base de défense de Nancy organisait son tout premier exercice de Cyberguerre. ‘Capture the Flag’ a mis en scène une fausse attaque informatique. Deux équipes de 12 étudiants ingénieurs de Polytech-Nancy et de l’école Mines Nancy ont ainsi pu s’affronter pendant trois jours. Attaquants pour les uns, défenseurs du système d’information d’une entreprise fictive pour le camp adverse, cette simulation des plus ludiques attire l’attention sur une problématique très sérieuse, celle des cyberattaques.



Le Capitaine Jean-Philippe, officier de réserve du COMcyber, le commandement de cyberdéfense du ministère des armées, était l'invité du 18-19.