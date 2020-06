Une DB qui s'est illustrée aux 24 Heures de retour en France après 60 ans

Aux 24 Heures du Mans 1960 et 1961, cette DB HBR4 remportait la course à l'indice de performance, classement tout aussi important que la victoire générale. Après sa seconde victoire, la voiture était rachetée par des Américains.

Pendant 60 ans, elle resta outre-Atlantique avant que la famille d'un de ses pilotes, Gérard Laureau, n'en fasse l'acquisition et en prenne possession.