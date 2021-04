Une distribution de masques pour les employés du secteur de la métallurgie

La loi sur la fin de vie étudiée par l'Assemblée nationale demain. Cet examen risque d'être bloqué par les nombreux amendements déposés. Plus de 270 députés dénonce cette obstruction, dont deux élus du Cher.



Ouverture hier du vaccinodrome au Jeu de Paume à Blois. Une cinquantaine de personne y est mobilisé chaque demi-journée pour en assurer le fonctionnement.



Face à la pandémie de coronavirus, des masques distribués gratuitement hier et aujourd'hui dans l'Indre. Des masques pour les entreprises du secteur de la métallurgie, le 4ème secteur industriel le plus important du territoire.