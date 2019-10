Une école sans prof

L’école sans prof ! C’est ce que propose la Holberton School, une jeune école d’informatique tout à fait originale qui rivalise avec les plus grandes universités américaines. Je viens de rencontrer les deux fondateurs, français, au parcours tout à fait singulier : une scolarité pas facile mais qui s’est bien terminée, avec en poche un master en informatique. Ils en ont fait chacun un sésame pour tenter l’aventure californienne des starts-up où ils ont réussi brillamment, avant que leur chemin se croise, quelques années plus tard, pour créer la Holberton School à San Francisco.

Depuis son lancement en 2016 avec 90 étudiants, l’école connaît un succès rapide et essaime aux États-Unis comme dans d’autres pays. 100% des diplômés à la sortie d’Holberton ont trouvé de très bons emplois en moins de 6 mois, à un très bon niveau chez Apple, Google, Tesla, Facebook, Amazon, etc. C’est d’ailleurs à partir des attentes de ces entreprises qu’a été créé et que continue de se développer dans une écoute permanente du marché de l’emploi, le modèle Holberton.

Quelles sont les tendances de ce marché ? Le besoin criant d’ingénieurs en informatique : d’ici 2025, il en manquera quelques millions dans le monde. Aucun pays ne peut actuellement couvrir ses propres besoins, et notamment à cause du manque de professeurs en la matière. Nul ne sait quels sont les métiers de demain. Certes, seront requis, pour beaucoup, des compétences en informatique, mais ce qui est certain, c’est que pour tous, la capacité d’adaptation est déjà la compétence-clé. On parle de plus en plus d’intégrer à tout le panel des compétences techniques en évolution permanente, les compétences humaines, soft skills touchant à l’intelligence relationnelle, aux aptitudes interpersonnelles, à la vie d’équipe, à la communication sociale et interculturelle, et aussi à l’éthique.

La Holberton School veut répondre, à sa manière, à un tel challenge. Mis au point en permanence par une communauté de Mentors à la pointe de l’informatique, un logiciel fait office de professeur. Les étudiants interagissent avec ce logiciel, seul ou en équipe projet, dans une même école et entre les écoles du réseau mondial. Le logiciel prend en compte l’évaluation des compétences humaines. A la Holberton School, l’un des fondamentaux dans l'apprentissage est l'entraide. Le travail y est intense. Les frais de scolarité ne sont payés qu'une fois un emploi trouvé (17 % du salaire annuel lors des trois premières années). A l’entrée, le test d’admission est anonyme avec aucun diplôme demandé. Résultats : 40% des étudiants sont la première génération de leur famille accédant à des études supérieures ; 30% des étudiants sont d’une langue maternelle autre que l’anglais pour l’Holberton School en Californie.

Même si la culture est le parent pauvre du programme, la Holberton School a des atouts immenses. Son exemple aide à penser une éducation pour tous, avec à la clef, l’employabilité et l’ascenseur social ouvert à la diversité.

La révolution numérique suscite des innovations dans tous les domaines, y compris là où est au cœur la personne humaine, comme dans l’éducation. On le sait : un des enjeux de la révolution numérique est l’avènement d’un monde certes plus technique mais qui, avant tout, doit être toujours plus humain.