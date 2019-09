Une école théologique du soir à l'Université de Strasbourg

Les Facultés de théologie catholiques et protestantes de l’Université de Strasbourg organisent une école théologique du soir. Au total, pas moins de 6 séances sont organisées jusqu’au 13 novembre prochain.



Avec une originalité pour cette formule : des binômes d’intervenants à la fois protestant et catholique.



Cette année, c'est le thème de la croix qui sera abordé.



Présentation de la programmation avec Bertrand Dumas, maître de conférences en théologie systématique et vice-directeur de l'Institut de Pédagogie Religieuse auprès de l’Université de Strasbourg.