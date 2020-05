Une entreprise vendéenne crée La Bulle², un espace convivial et sécurisé

Installée à La Rabatelière, en Vendée, l'entreprise Évidences Mobiliers vient de créer un équipement qui s'inscrit dans la stratégie de déconfinement des établissements pour personnes âgées. Il s'agit d'un espace de rencontre convivial et sécurisé, baptisé La Bulle². Et pour permettre une diffusion nationale la plus large possible, elle est prête à communiquer gratuitement l'ensemble de ses plans.



Fanny Brevet reçoit Patrick Mathé, président fondateur d’Évidences Mobiliers, et Cécile Penaud, directrice de l'Ehpad Les Iris à Givrand, où a été installé le premier prototype de La Bulle².