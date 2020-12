Une étude sur le secteur de la défense dans la région

La défense, une filière incontournable de lar région. C'est ce que constate une étude mené par l'agence de développement économique Dev'UP. Bourges fait office de capitale région ale pour le secteur.



Un éléphant blanc. C'est la crainte du groupe écologiste régional concernant le futur hangar de l'aéroport de Châteauroux. Son porte parole nous expliquera pourquoi.



L'école à la maison vit-elle ses derniers jours ? alors que le gouvernement présente aujourd'hui un projet de loi pour lutter contre les séparatismes. Vous entenderez le témoignage d'une mère de famille du Loiret et pourquoi elle a choisi d'instruire ses enfants elle même.



Une course virtuelle pour le Téléthon. C'est ce que propose cette anée la Corrida Sancerroise. Plus on court, plus on ramène de dons, on voit ça en fin d'édition.