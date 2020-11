Une exposition virtuelle à Bourges

Une nouvelle formation à la prochaine rentrée de septembre à Châteauroux. L'ISTEC, une école parisienne de commerce et de marketing, permettra d'obtenir un BAC +5.



Des paniers repas à emporter pour les ouvriers du bâtiment. C'est l'initiative mise en place par l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Berry. Plusieurs restaurateurs participent à cette opération.



Musées et galeries d'art sont fermés depuis le reconfinement. Face à une situation incertaine, le secteur doit s'adapter. A Bourges une exposition virtuelle proposée par l'école des Beaux-Arts.