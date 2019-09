Une famille affiche sur Instagram des déchets ramassés dans le Lac d'Annecy

L'INTERVIEW / Mission nettoyage du Lac d'Annecy

Bouteilles de verre, en plastique, chaise, cordes, pneus ... ce sont des objets ramassés par la famille Abrahami au bord du Lac d'Annecy. Des déchets exposés par la suite sur Instagram afin de sensibiliser la population au respect de l'environnement et d'inviter les citoyens à faire de même. Une initiative très médiatisée ces dernières semaines mais pourtant pas nouvelle, beaucoup de projets similaires existent à travers la France.

Philippe Abrahami, ses deux enfants Emilie et Basile, à l'initiative du projet I clean My Lake sont les invités de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.instagram.com/icleanmylake/?hl=fr

L'INSTANT CULTURE

Grenoble en février 1968, une ville changée et transformée par les Jeux Olympiques d'hiver.

AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / Une rentrée 2019 placée sous la réforme du lycée

• Ça fait du bien d'en parler / Une société qui se méfie de sa jeunesse est une société bien malade

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / Un accompagnement à la mobilité et au permis de conduire à Marseille