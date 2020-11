Une formation à distance sur Laudato si'

Dès maintenant une formation sur l'encyclique du Pape sur l'Ecologie intégrale est disponible sur le site internet sarthecatholique.fr. Elle s'adresse à tous croyants ou non et elle est dispensée à distance pour que vous puissiez travailler la question quand vous le souhaitez et quand vous en avez le temps. Le Père Jean-Christophe Delente est responsable de service des formations.