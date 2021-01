Une formation en ligne pour apprendre à consommer local et responsable

Le programme de formation CLE (Consommation Locale et Ecoresponsable) a été co-construit par l'association The Greener Good et la Maison de l'Environnement.

Le but est d'apprendre à changer nos habitudes de consommation et à consommer un peu plus local et éco-responsable. Ce programme est accessible à tous, il vise surtout à aider les gens à se lancer dans la démarche.

Il se déroule en quatre séances:

la première séance est consacrée à la thématique de la consommation et du climat, pour poser le contexte et les enjeux de la démarche. On établit aussi un diagnostic de consommation des participants

la deuxième séance est axée sur le budget, de façon à donner par la suite des clés de consommation pour chaque catégorie de produits

la troisième séance, animée par l'association lyonnaise "la légumerie" porte sur l'alimentation durable, avec organisation d'un atelier-cuisine

enfin la quatrième séance, animée par "les cigales", un club d'investisseurs, se consacre à la finance éthique.

Cette formation s'adresse aux adultes, de tous profils, qui se sentent concernés par ces problématiques, et dans le contexte actuel, sont réalisables à distance, par visioconférence.

Les inscriptions se font auprès de la Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon, maison-environnement.fr