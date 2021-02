Une histoire d’ailes et de tentacules

Pour cette émission, on commence par une chronique présentée par Amel sur l’épatante intelligence de la pieuvre. Celle-ci est dotée de grandes facultés, notamment de changer de couleurs tel un caméléon, de tromper ses prédateurs, d'apprendre, de mémoriser et d’utiliser son environnement pour se camoufler.

Par la suite, Alexandre avec son invité Simon Gaultier nous parleront de chauves-souris et plus précisément des menaces qui pèsent sur elles et comment, à notre échelle, il est possible de s’investir pour les préserver.

Pour conclure cette émission, Maïa nous parlera des vols d'étourneaux, que l’on appelle murmurations, qui permettent aux étourneaux de se protéger des oiseaux prédateurs.

Groupe chiroptère Rhône-Alpes : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/groupe-chiropteres

Chorégraphie “Murmuration” de Rachid Ouramdane sur Numéridanse : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/murmuration

Une émission présentée par Nour BACH HAMBA.