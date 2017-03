Une histoire de succession, Olivier BrÃ¨s nous donne son BILLET sur RCF Bordeaux

Vous connaissez les deux principaux rois d’Israël et Juda, de Jérusalem. Dans la Bible, dans l’Ancien Testament, ou le premier testament ? Les plus célèbres ! Ce sont David et son successeur Salomon.

David avec sa fronde, vainqueur de Goliath, puis successeur du roi Saül, unificateur du pays et auteur de plusieurs psaumes.

Salomon, avec sa sagesse, son jugement entre les deux femmes qui se disputent un enfant, et éventuellement ses nombreuses épouses et sa relation avec la reine de Saba.

Mais savez-vous comment s’est passée la succession entre David et Salomon ?

Pas bien ! Je vous fais un résumé de ce qui est raconté dans le 2° Livre de Samuel et le 1° Livre des Rois, dans l’Ancien, le Premier Testament.

David est encore roi quand son fils ainé, Amnon, est tué par son frère Absalom pour une histoire d’inceste. Première élimination.

Quelques années plus tard David pardonne à Absalom. Mais celui-ci cherche à évincer son père. Une guerre civile compliquée se met en marche. Jusqu’à ce qu’Absalom soit tué par un général de David. Deuxième élimination.

Adonia, fils de David et de Haguite, cherche alors à prendre le pouvoir. Ca ne marche pas – troisième élimination.

Pourquoi ? parce que Bethsabée, la mère de Salomon, fait tout pour que son fils soit choisi officiellement par David comme son successeur.

Vous vous souvenez qui est Bethsabée ? La femme d’Urie que David a volé à son officier. Salomon est né de leur relation.

Ce sera lui le successeur !

Quelle histoire ! Alors aujourd’hui dans la situation compliquée de notre élection présidentielle, il ne faut pas croire que les successions sont toujours simples. Et que la morale est toujours respectée ! Quel dommage.

Olivier Brès