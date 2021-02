Une historienne du Mans travaille sur la charpente de Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris n'a plus sa charpente. Elle sera reconstruite à l'identique. Mais ce qui a brûlé représente un potentiel inespéré pour les historiens et archéologues médiévistes. C'est le cas d'Aline Durand, spécialiste des charbons de bois. L'étude de la charpente carbonisée permettra d'en connaître plus sur la "Forêt" et de guider sa reconstruction