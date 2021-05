Une journée en unité de soins palliatifs

Dans cette émission, nous recevons Josepha Guma, infirmière en chef de l’unité de soins palliatifs de la

Clinique Saint-Pierre d’Ottignies. C’est l’occasion pour nous de découvrir le travail et le vécu de celles et

ceux qui accompagnent les patients en fin de vie. Un métier et une vocation où se découvre la fragilité

humaine, et où l’on prend conscience que « l’autre est toujours plus que ce corps altéré qui se donne à

voir ».