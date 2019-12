Une journée pour l'écologie intégrale dans les écoles

Lors de l’assemblée plénière des évêques de France le 5 novembre dernier à Lourdes, le message de Mgr Le Saux soulignait la prise de conscience écologique de l’Église.

Le Pape François a lancé un appel ce mercredi lors de la Cop25. Dans une lettre il demande de réfléchir aux modèles contemporains de consommation et de production car selon le Saint Père nous affrontons «un défi de civilisation».

C’est dans ce contexte que les 92 écoles, collèges et lycées catholiques de notre département vont se consacrer à l'écologie intégrale. Une journée sans cours où chaque établissement va organiser des ateliers ou des sorties pour sensibiliser les élèves à cette question.

Si « nous avons un devoir quant à l’avenir » selon Mgr Yves Le Saux, il faut un engagement « pour et avec les jeunes » pour le Pape François. Et c’est dans cette esprit que l’enseignement catholique de la Sarthe prend la voie de l’écologie intégrale pour contribuer à la sauvegarde des ressources de la Terre mais pas seulement.

« S’engager dans une écologie intégrale c’est vivre en fraternité dans le respect des différences et de l’altérité. S’engager dans une écologie intégrale, c’est puiser ses forces dans une écologie intérieure par une éducation à la relation » pour Eric Martinez.

Si demain vendredi les élèves n’auront pas cours, cette journée est bien ancrée dans un projet de plus grande envergure. Le projet se veut fédérateur entre les établissements et transversaux entre les différentes disciplines.

Il s’inscrit également dans le prolongement des orientations synodales promulguées par Mgr Le Saux en juin dernier.

C’est dans cette voie que de nombreux projets ont été menés et seront menés dans l’avenir. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du diocèse du Mans.