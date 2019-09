Une journée pour le climat à Bourges samedi. Un collectif de 25 associations du département sont regroupées pour l'évenement. Avec un beau programme à la clef.



Voilà plus de deux mois et demi que les pompiers sont en grève en France. Ils demandent une modification de leurs statut et plus de reconnaissance. Un pompier de Bourges sera notre invité.



La sclerose en plaque à l'honneur à l'occasion d'un trail organisé samedi. Un bon moyen de mieux connaître cette maladie.



Cette semaine, c'est la semaine européenne de la mobilité. Nous nous intéresserons à l'éco-mobilité. Pour cela on va jeter un oeil chez nos voisins du Loir-et-Cher Cette semaine, c'est la semaine européenne de la mobilité. Une conférence y est organisé.