Une maison d'accueil pour les futures et jeunes mamans en difficulté

L'INTERVIEW / Une maison pour toutes !

Depuis sa création en 1987 à l'initiative du professeur Jérôme Lejeune, la Maison de Tom Pouce, à quelques kilomètres de Paris, héberge et accompagne des futures ou jeunes mamans en grandes difficultés familiales, conjugales ou financières. Plus de 3000 femmes ont pu bénéficier de cette structure d'accueil et d'hébergement qui offre un soutien psychologique, affectif, moral et financier, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Découverte de cette maison qui respire la bienveillance et l'espoir.

Marie-Noëlle Couderc, la directrice de la Maison de Tom Pouce, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://lamaisondetompouce.com/



