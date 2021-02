Une marque pour les produits de la ragion Centre

C du Centre c'est le nom de la nouvelle marque de produits alimentaires du Centre Val de Loire. Elle veut mettre en valeur les agriculteurs et les transformateurs locaux qui s'engagent pour le bien manger et l'environnement.



Connaissez-vous le centre de formation de restauration du patrimoine écrit ? C'est à Tours et c'est l'un des rares centres où l'on forme à la restauration de livres. On vous y emmène dans ce journal.



Journée agréable demain aussi bien pour les températures au dessus de 15 degrés que du côté du ciel qui devrait être ensoleillé.