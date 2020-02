Une nouvelle agriculture va-t-elle voir le jour avec les nouvelles générations ?

Le 57e Salon international de l’agriculture qui aura lieu du 22 février au 1er mars à Paris, Porte de Versailles, nous invite à nous tourner vers l’avenir mais lequel ? Avec comme slogan "L'agriculture vous tend les bras", les jeunes générations sont appelées à se poser la question du pourquoi pas choisir les métiers du vivant comme orientation ! L'agriculture en mouvement, connait de profondes mutations. Outre le souhait de réconcilier le monde agricole avec les français, le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a lancé en 2019 une campagne de promotions des ces métiers du vivants pour convaincre les jeunes d'emprunter ces filières qui offrent bien des débouchés et du sens à la vie! Il faut s'attendre à ce que les agricultures de demain ne soient plus celles d'hier : innovation à la pointe, nouvelles technologies, recherche, professionnalisation supérieure...Reste à savoir si la politique agricole commune qui sera redéfinit pour 2022-2027 vibrera à l'unisson de ces nouveaux enjeux ?