Une nouvelle brasserie locale ouvre à Parçay Meslay

C'est la dernière venue dans les brasserie tourangelle. La cyclope. Installé à Parçay Meslay, la brasserie a l'ambition de faire renaitre toute une filière qui a presque disparue en Indre et Loire.



Permettre à la restauration collective dans le Loir-et-Cher de recourir plus souvent aux productions locales, c'est l'objectif de la plateforme Agrilocal41. Le département vient de la lancer. Comment cela fonctionne? La réponse dans cette édition



La météo pour demain, le soleil se maintient, le froid également. On n’attends pas plus de 8 degrés demain.