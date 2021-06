Une nouvelle coopérative à comté en Valromey

En 2017, un projet de construction d'une fruitière a vu le jour pour une production annuelle autorisée de 300 tonnes de comté dont la fabrication a débuté le 19 avril 2021. En plus du comté, la fruitière produit du fromage à raclette, du fromage blanc, du beurre et de la crème.

14 exploitations agricoles se sont investies dans cette réalisation en adaptant leur travail et vous accueillent lors des ventes en drive le mercredi et le samedi en attendant l'ouverture du magasin.

Plus d'informations sur leur page Facebook