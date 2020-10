Une nouvelle exposition au Musée d'Art et d'Industrie à découvrir

Quand on évoque le passé industriel de Saint-Etienne, on fait mention de la métallurgie et des mines de charbon, du ruban, des cycles et des armes.

Marie-Caroline Janand, directrice du Musée d'Art et d'Industrie, a souhaité mettre en avant cette dernière production qui est un motif légitime de fierté des stéphanois avec l'exposition "Armes pour cible, 1820-2020 Entre répulsion et fascination ". Cette exposition est présente jusqu'au 3 janver 2021. Une façon de donner des éléments de réflexion dans les débats qui agitent la société sur ce sujet.