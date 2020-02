Une nouvelle formule pour les rencontres du tourisme ardéchois

Ne les appelez plus rencontres annuelles du tourisme ardéchois mais « Destination Ardèche : forum des activités et loisirs touristiques ». Un événement phare pour l’agence de développement touristique de l’Ardèche. Ce sera les jeudi 5 et vendredi 6 mars prochain. Nombreux changements en 2020.Trois questions à Nathalie Sisteron, directrice de communication à l'ADT