Une nouvelle haut commissaire à la lutte contre la pauvreté pour la région

C'est l'une des mesures de la nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée par le gouvernement.

Dix-huit hauts commissaires dédiés à la lutte contre la pauvreté viennent d'être nommés par le Premier Ministre. Un(e) par région.

Sur les Pays de la Loire, cette charge incombe à Anne Postic, l'ex directrice de l'URIOPSS des Pays de la Loire (une union qui rassemble les associations des secteurs sanitaire, social et médico-social).

Elle a donc désormais en charge le pilotage de cette stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté avec un budget annuel de 5,5 millions sur la Région.

Antony Torzec l'a rencontrée.