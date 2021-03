Une nouvelle ligne de tramway pour l'est de Nice

La nouvelle ligne de tramway va desservir la vallée du Paillon en passant par Bon Secours et l'Ariane. Livraison de la ligne complète pour 2026.

En finir avec les bouchons dans la vallée du Paillon. Pousser à l’utilisation des transports en commun, requalifier l’espace public et qui sait, peut-être booster l’activité économique. Le tramway a beaucoup d'attentes à l'est de Nice tant il est réclamé et attendu depuis des années.

Au départ, trois options étaient sur la table: le bus à haut niveau de service est selon la métropole proche de sa limite de capacité dès sa mise en service. Le tram train est considéré aussi comme contraignant car il risque de charger la ligne 1 du tramway selon l'intercommunalité qui a jeté son dévolu sur une nouvelle ligne de tramway.

Les rails vont donc se dévoiler sur les axes niçois entre Pont-Michel, l’Ariane puis direction La Trinité et Drap. Longueur totale : 6 km, dont 1,5km en souterrain pour la bagatelle de 340 millions d'euros. Tout le long du parcours, le raffraichissement des rues et la création de 3 parcs relais. Fréquence prévue : un tramway toutes les 8 minutes dans chaque sens de circulation.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

2022 désignera un maître d'œuvre. 2023 sera l'année de l'appel d'offre. Les premiers coups de pelle sont prévus en 2024. En 2026, si tout va bien, un bandeau bleu blanc rouge sera coupé au ciseau pour inaugurer la première partie de la ligne. Pour la commune de Drap, rendez-vous en 2028.