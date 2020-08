Du lundi au Vendredi à 11h53 et 18h25, le samedi à 11h25

Goya, Vermeer ou Picasso, cet été à 11h53 et 18h25, Jean Marie Rouvier nous présente un des plus beaux chefs d'oeuvre de la peinture avec sa description et son histoire. Un parcours original teinté de couleur et d' art !