Une pandémie à l'échelle mondiale

Durant cette pandémie de Covid 19, c'est l'ensemble de la planète qui a été impactée, notamment les pays les plus pauvres. Soeur Odile Kirstetter, responsable diocésaine des oeuvres pontificales missionnaires pour la Moselle, a receuilli le témoignage de prêtres et religieuses qui vivent en Moselle et viennent de ces pays. Elle nous partage leur témoignage.