Aux micros de Martine Petit et Jacques Brosse, Michèle Hadjeras a présenté « Une Parenthèse », soit le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.

Ce S.A.A.D. est situé à St Chamond mais est ouvert aux habitants de St Etienne et des vallées du Gier et de l’Ondaine.

Michèle Hadjeras, fondatrice dirigeante de « Une Parenthèse »

SAAD « Une Parenthèse »

17 Bd François DELAY

42400 ST CHAMOND

07 72 10 50 93

m.hadjeras@uneparenthese.eu

https://uneparenthese.eu