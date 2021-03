Une pétition citoyenne lancée sur Euratlantique pour l’arrêt des constructions

Les habitants du quartier Euratlantique à Bordeaux ont lancé la semaine dernière une pétition citoyenne pour l’arrêt des constructions et la sauvegarde des espaces verts.

Porté par le soutien du député Loïc Prud’homme et du conseiller municipal Philippe Poutou, les riverains réclament un débat au conseil municipal sur l’avenir de leur quartier. On fait le point avec Aurélie Favre membre du collectif citoyen Amédée Sacré-Cœur Euratlantique qui défend le quartier.