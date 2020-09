Une pétition lancée pour sauver Renaud, un renardeau et ses congénères de la chasse

500 000*. C'est le nombre de renards qui meurent chaque année tués ou piégés par des chasseurs.

Dans le Var, le collectif Printemps Revestois a lancé une pétition pour demander au préfet de retirer le renard de la liste des "espèces susceptibles d'occasionner des dégâts" et qu'il en interdise la chasse et au maire du revest-les-Eaux, Ange Musso de prendre un arrêté permanent qui interdit la chasse aux renards.

Tout est parti d'une famille revestoise. Un soir de barbecue pendant le confinement, Djé Saint James , sa compagne Céline et leurs enfants assistent à une scène hors du commun, un renardeau et son père leur rendent visite

La famille le baptise "Renaud" en hommage au chanteur et à son chanson " docteur Renaud, mister Renard"

L'animal est maigre, il a l'air assoiffé, la famille décide donc de le nourrir bien consciente que si l'animal vient chez elle, c'est parce qu'il n'arrive plus à trouver de nourriture sur son territoire.

Les voisins eux aussi reçoivent la visite de l'animal qui n'hésite pas à jouer avec leurs animaux domestiques

Le couple décide de partager sur les réseaux sociaux des vidéos et des photos des visites quotidiennes de Renaud et à travers les commentaires et les partages de vidéo il découvre la vénérie souterraine et tous les deux sont choqués...

Djé, Céline et le collectif Printemps Revestois décident d'agir et de lancer une pétition pour faire stopper la chasse au renard au Revest-les-Eaux mais aussi dans le Var. Ils espèrent que comme dans la Drôme l'animal soit retiré de la liste des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" (ex-nuisibles)

* chiffres officiels de la Fédération Nationale des Chasseurs