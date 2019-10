Une pièce de théâtre pour raconter le quotidien difficile des sans-abri

L'INTERVIEW / De la rue jusqu'aux planches

C'est en 1987 que le père Joseph Wresinski du mouvement ATD Quart Monde lance la Journée Mondiale du Refus de la Misère. Une journée célébrée le 17 octobre, d'où l'importance de rappeler que beaucoup de personnes en France vivent toute l'année dans des situations de précarité et de pauvreté. Il y aurait dans l'héxagone près de 200 000 personnes sans-abri, nommées parfois "les invisibles". En février 2018, alors qu'une vague de froid s'intalle sur Paris, Achille Jourdain, âgé de 18 ans et étudiant au Cours Simon déambule dans les rues et constate une évolution du nombre de SDF. Quelques mois après, il écrit et crée la pièce de théâtre "Lettres Sans Abri" mettant en scène le quotidien difficile des personnes de la rue pour les rendres "visibles".

Achille Jourdain, étudiant au Cours Simon (Paris), comédien et metteur en scène, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/Lettres-Sans-Abri-716113208727517/



