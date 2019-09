Une pièce de théâtre pour soutenir l'association TEO Touraine

L'association TEO Touraine participe à des missions au Burkina Faso pour former une équipe médicale en neurochirurgie pédiatrique et envoyer du matériel médical performant sur place. Jean-Pierre Noguier, vice président de TEO Touraine et Philippe Carré membre de l'association et comédien répondent aux questions de Margaux Dussaud. L'association organise une pièce de théâtre vendredi à Tours pour récolter des fonds