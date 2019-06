Une plateforme en ligne pour signaler les problèmes à vélo !

Vélo cité et la métropole de Bordeaux ont lancé jeudi 20 juin une plateforme en ligne pour signaler les problèmes de circulation. Il s'agit de renouveler, en version numérique, le programme cyclo fiches qui existe déjà depuis les années 2000, pour signaler les problèmes que peuvent rencontrer les cyclistes. Oriane Hommet est coordinatrice de Vélo cité.

Signaler en ligne, ça veut dire une plus grande réactivité. Vélo cité modère les demandes et les transfère à la métropole qui peut intervenir de manière plus rapide, en fonction des demandes.

Aujourd'hui les demandes les plus importantes concernent les arceaux pour attacher son vélo. Les aménagements sont capitaux pour engager à la pratique du vélo. Par exemple, l'avenue de Beaudésert, dans la zone de l'aéroport, a vu sa pratique cycliste tripler depuis la création de deux pistes l'an dernier. Le pont de Pierre, désormais interdit aux voitures, est aujourd'hui emprunté par 10 000 cyclistes quotidiennement, plus du double par rapport à 2018. Aujourd'hui on dénombre 80 000 cyclistes sur la métropole, un chiffre en hausse : + 11,9% en un an. Parmi les élus qui se déplacent en vélo, Brigitte Terraza, maire de Bruges et vice présidente de la métropole en charge des déplacements.

Notons qu'aujourd'hui les habitants de la métropole bénéficient depuis peu de vélos électriques en libre service, plus motivants pour les habitants des coteaux de la rive droite notamment.