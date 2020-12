Une plateforme pour consulter des données sur la vie publique tourangelle

Le prochain conseil municipal de Tours se tiendra mercredi prochain.. C'est là que sera voté le budget 2021... Et seront évoqués plusieurs projets d'importance, dont la mise en place d'une plateforme de "libération des données"



Dans cette édition, nous parlerons de la relance avec notamment le fonds d'accélération des investissements industriels. 14 nouveaux projets ont été choisis en Centre Val de Loire, pour en bénéficier.



Du côté de la météo, de la pluie le matin en Touraine Loir et Cher et quelques éclaircies l’après midi !