Une pré-rentrée régionalisée pour l'enseignement catholique

Bilan plutôt positif pour les campagnes de dépistages organisées en Berry en août. Peu de personnes avec le coronavirus détectées.



Les enfants retournent à l'école demain et il est question de régionaliser de plus en plus l'organisation de l'enseignement catholique.



Une femme à la tête de Bourges Plus. Irène Félix élue cet été par les maires de l'agglomération. Elle évoque les principaux axes de son mandat.



En fin d'édition on s'intéressera au triathlon. Un sport important à Châteauroux avec de nombreux événements organisés depuis près de 15 ans.