« Une projection possible...mais peu probable »

La dernière étude de l’association Climate Central estime que, d'ici 2050, 300 millions de personnes dans le monde pourraient être menacées par la montée des eaux. Et le littoral morbihannais n'est pas épargné... Selon cette étude : l’île d’Arz et d'Hoedic, la réserve naturelle de Séné, Carnac et Gâvres seraient en partie sous l'eau. L’île de Saint-Cado, la presqu’île de Conleau, l’extrémité de la pointe des Poulains et l’Isthme de Penthièvre immergées totalement. Quiberon et Saint-Pierre-Quiberon sur une île. Réaction du climatologue, Laurent Labeyrie.