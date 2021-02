Une quarantaine de caméras souhaitée par la municipalité du Blanc

Bientôt des caméras au Blanc. Une quarantaine souhaitée par la municipalité, un nombre bien trop important pour l'opposition.



Réinsérer les jeunes professionnellement c'est possible grâce à un dispositif proposé par Pôle emploi. Présentation dès le début de cette édition de l'Accompagnement intensif des jeunes.



Ce weekend débute la célébration du centenaire de la naissance de Jean Tinturier. Nous ferons le tour du programme avec le Père Cothenet qui depuis septembre dédie une émission toutes les semaines sur notre antenne à cette figure importante pour le diocèse du Berry.



On terminera cette édition avec un conseil lecture ! Une BD qui arconte l'histoire d'une grand mère qui s'installe dans un EHPAD. On passe des larmes... au rire !