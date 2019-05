Une récompense, ça se mérite

Mardi 4 juin, les champions du monde 2018 – je parle de football – seront reçus à l’Elysée par le Président de la République.

Ce jour-là, Emmanuel Macron remettra à Antoine Griezmann, à Paul Pogba, à Kylian Mbappé et à tous les autres Bleus la Légion d’Honneur.

Ce sera une belle cérémonie, et même une très belle cérémonie, avec ce qu’il faut de solennité et d’émotion.

Cette décoration, la plus honorifique, c’est l’hommage de la Nation à des footballeurs qui ont décroché le Graal ; c’est la récompense offerte à des sportifs de haut niveau qui ont fait rayonner notre pays.

Mais se pose une question, une vraie question : la méritent-ils vraiment ?

Emmanuel, je vous trouve très ingrat vis à vis de ceux qui nous ont fait rêver !

Non, David, il ne s’agit pas d’ingratitude, d’un peu de provocation, je veux bien vous l’accorder, mais pas d’ingratitude.

Pour bien comprendre le sens de la question, il faut feuilleter quelques pages d’histoire, ancienne et récente.

L’Ordre de la Légion d’Honneur a été créé en 1802 par Bonaparte. Il s’agit alors pour le futur Empereur Napoléon d’honorer les militaires et les civils qui ont rendu des services éminents à la Nation.

Depuis plus de deux siècles, un million de Français, mais aussi des ressortissants étrangers, ont reçu « la Rouge », très prisée chez les politiques et les intellectuels notamment.

Autrefois réservée à une élite, la Légion d’Honneur a eu tôt fait d’être galvaudée. Comprenez, distribuée à tout-va comme on donne un hochet à un enfant pour qu’il se calme.

En 1962, conscient des dérives, les pouvoirs publics ont resserré les conditions d’attribution de la Légion d’Honneur.

Au lendemain de son élection, fin 2017, le Président Macron a fait savoir qu’il entendait revaloriser cette médaille en limitant le nombre de promus et en remettant le mérite au coeur des critères d’octroi.

D’accord, mais vous n’apportez pas de réponse à votre question !

J’y viens, David, j’y viens.

La question initiale est donc : un footballeur, disons un sportif de haut niveau, peut-il prétendre à la Légion d’Honneur au vu de ses performances et de ses résultats ?

Si l’on s’en tient à la « doctrine Macron » sur le mérite, pourquoi pas. Mais il s’agit alors de fixer des seuils, ce qui n’est pas chose facile car les exceptions viennent trop souvent transgresser la règle.

Si l’on s’en tient à la « morale » – je mets des guillemets volontairement – l’attribution de la Légion d’Honneur à un sportif reste quand même plus contestable. Tout simplement parce que nous connaissons tous des femmes et des hommes qui ont fait bien plus et depuis bien plus longtemps pour notre pays et pour notre concitoyens.

Vous avez compris, David : ce n’est pas tant de récompenser certains qui peut poser problème mais le fait d’en oublier beaucoup d’autres.

C’est sans doute pourquoi François de La Rochefoucauld, l’auteur des Maximes, pensait déjà au XVIIe siècle que « le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite lui-même ».