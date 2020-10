Une réforme historique qui va peser sur notre avenir

Que sera la PAC nouvelle version ? C'est toute la question à l'heure où les enjeux qui définiront le prochain budget d'aides agricoles sont sensiblements différents des précédentes moutures...



La PAC, Politique Agricole Commune, occupe les débats parlementaires européens depuis 2 ans. Ce mois d’octobre pourrait être un tournant important dans l’optique d’une réforme d’ampleur inédite.



Pour rappel, la France touche la plus grosse part des aides liées à la PAC depuis sa création, ce qui, en quelques chiffres, représente 9 milliards d’euro par an, soit, 62 % de la totalité des fonds européens utilisés dans l’hexagone1.



C’est quelque chose qui est rappelé régulièrement, mais c’est un enjeu colossal qui attend la France dans cette réforme. Plusieurs pays, notamment à l’est de l’UE, cherchent à tirer à la baisse cette enveloppe, qui n’est déjà plus, et c’est historique, la plus grosse part du budget européen, mais la seconde. Pour bien comprendre le rapport de force qui s’opère, les principaux bénéficiaires de la PAC sont, par ordre décroissant : la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Pologne.



Mais ce n’est pas tant l’enveloppe globale que son utilisation qui cristallise les arguments des protagonistes. Une PAC plus humaine et plus responsable, voilà les termes qui pourrait résumer brièvement l’esprit de cette réforme, qui viserait aussi à redonner foi dans ces beaux métiers qui nourrissent les femmes et les hommes, à l’heure où le monde paysan connaît un taux de suicide bien plus élevé que le reste de la population française2. De plus, réformer la PAC c’est aussi réformer les liens qui construisent la vie de nos campagnes, et au-delà, du regard porté par l’ensemble de la population européenne sur ce secteur stratégique pour les décennies à venir.



Le réchauffement climatique, les enjeux écologiques, la pollution de l’eau, de l’air, sont aussi les réalités prises en compte (enfin!) dans cette réforme de la Politique Agricole Commune. C’est la conséquence directe des derniers scrutins électoraux. A plus long terme, il s’agit de la liberté et de la sécurité des populations, qui, sauf miracle, sera confronté à des crises humaines et politiques, sur un continent européen encore plein de vie et propice à l’autonomie alimentaire.



Les changements en germes dans cette nouvelle PAC seront déterminants à plus d’un titre pour l’avenir de l’Europe, de la France, de la Sarthe. Il faudra juste, pour les représentants élus ou non, qui auront le dernier mot, qu’ils fassent preuve du courage nécessaire. Et au regard des récents échanges, « animés », cela ne semble pas à l’ordre du jour !



