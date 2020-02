Une réunion publique sur le Coronavirus ce soir à Bordeaux

La France ne compte plus aucun malade infecté par le coronavirus, mais la vigilance reste de mise a averti le ministre de la santé, Olivier Véran. Des recommandations pour les personnes revenant de Lombardie et de Vénitie, en Italie, pays frontalier qui est le plus touché d’Europe, ont notamment été mise en œuvre.

Dans ce contexte, est organisée par le CHU, la première réunion publique sur l’épidémie de Coronavirus. Elle a lieu ce soir, à Bordeaux. La réunion est baptisée « Tout ce que vous voulez savoir sur le coronavirus : osez le demander?! » Présent notamment, le Professeur Denis Malvy, infectiologue et expert mondial des virus émergents.

Précisions de Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux >>

Cette réunion publique a donc lieu ce soir à partir de 18 h au Pôle juridique et judiciaire de Bordeaux, place Pey-Berland.