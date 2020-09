Une riche programmation pour le Mac-Nab de Vierzon

L'Etat et les régions de France se sont mis d'accord. Ils ont signé un plan de relance pour faire face à la crise sanitaire et économique. L'Etat met 600 millions d'euros pour aider les régions à investir dans leurs territoires.



Un site web pour l'emploi lancé par le Département du Cher. JOB 18 doit mettre en relation bénéficiaires du RSA et employeurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan Départemental d'Insertion.



Des découvertes concernant l'ancienne absidiole de Déols. Des découvertes suite à des fouilles au début du mois de septembre pendant 15 jours.



Malgré la crise, le Mac Nab à Vierzon a dévoilé la programmation pour la saison. Un programme riche et varié.