Une saison de ski sans remontées mécaniques

Un hiver sans tire-fesse, tout en prudence, à la force des idées et de l'optimisme ! Durant 45 mn, les antennes de RCF Haute-Loire et RCF Puy-de-Dôme donnent la parole à plusieurs acteurs de la montagne : Daniel Meissonnier, maire de Laveissière, Pierre Séjalon, directeur de l'office de tourisme Mézenc-Loire-Meygal, Luc Stelly, direceur de l'office de tourisme du Sancy, Thierry Bellon, responsable des services techniques au sein de la Communauté de communes du Sancy et Vincent André, codirigeant de la marque auvergnate Picture Organic Clothing.