Une nouvelle salle d'accouchement vient d'ouvrir ses portes au CHU de Saint-Etienne, une salle dite "nature".

S'il y a bien une table d'accouchement, il y a aussi d'autres éléments beaucoup plus surprenants comme une baignoire et des lianes qui pendent du plafond.

On écoute Gwendoline, Tiphaine et Pauline, les sages-femmes à l'origine de ce projet.

Pour en savoir plus sur le sujet, écoutez l'émission Rendez-vous avec la Santé de lundi prochain