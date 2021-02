Une salle paroissiale transformée en hébergement d'urgence : 1/5

Près de six cent lits sont à disposition cet hiver pour les personnes sans domicile fixe dans le bassin annécien. Et, c’est une première, la salle paroissiale du quartier de Novel fait partie du dispositif. Un partenariat entre la préfecture, la mairie, l’association Gaia et la paroisse Sainte-Thérèse.

Une salle transformée en dortoir, tous les soirs jusqu'au 31 mars. Une quarantaine d'hommes et femmes peuvent y passer la nuit. Ils y trouvent des lits de camp, des sanitaires et surtout du chauffage.

De 18h à 21h, des bénévoles sont à la barre

Avant l'arrivée du veilleur de nuit, entre 18h et 21h, des bénévoles sont à la barre. Paroissiens ou habitants du quartier, ils n'ont pas eu envie de laisser leurs hébergés dormir le ventre vide. Très vite, une distribution de repas chauds faits-maison s'est organisée.

Nous poussons cette semaine la porte de ce lieu, à la rencontre de ceux qui y dorment et de ceux qui ont décidé de se mettre au service, cet hiver.