Une semaine pour améliorer la qualité de vie au travail

L'INTERVIEW / La 16ème édition de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail

Un salarié sur deux en France, souffrirait d'un manque de reconnaissance de la part de son employeur. Une donnée importante quand on sait que le bien-être au travail est la priorité n°1 des français, juste devant le pouvoir d'achat. Alors que les burn-outs se font nombreux, comment améliorer très concrètement la qualité de vie au travail (Q.V.T) ? L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail organise du 17 au 21 juin sa Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, autour du thème "Vous avez dit performance(s) ?". Près de 60 rencontres sont attendues à travers les 16 agences régionales de l'Anact et partout en France grâce à internet.

Mattheiu Pavageau, directeur technique et scientifique de l'Anact, est l'invité de Melchior Gormand.

Plus d'informations : https://semaineqvt.anact.fr/



