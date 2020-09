Une semaine pour découvrir l'alpinisme et la haute montagne

Lara, Laura, et Zahia ont toutes les trois participé cet été à une opération menée par deux associations : ATD Quart monde et 82-4000 Solidaires. Le principe : découvrir l'alpinisme en une semaine.



En plus des différentes activités proposées, ces stages ouvrent le droit aux vacances pour tous, certains des jeunes étant issus de milieu défavorisés.