Une situation de plus en plus tendue dans le Cher face au virus

Les hospitalisations sont de plus en plus nombreuses, notamment dans le Cher. Le Berry n'échappe pas à l'aggravation de l'épidémie de Coronavirus dans le pays. Le département pourrait probablement se retrouver sous couvre-feu cette semaine.



Connaissez-vous le maquillage correcteur ? Une technique parfaite pour cacher certaines imperfections et retrouver confiance en soi.



On s'intéresse au rôle d'un directeur sportif. Focus sur celui de la Berrichonne de Châteauroux.



Enfin, des brebis au pied du château de Chambord, voilà un tableau insolite. C’est une des nouvelles politiques du lieu, on vous explique tout à la fin de ce journal.