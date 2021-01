Une société à reconstruire, engageons-nous avec les Semaines Sociales de France

A l'issue de leur session de novembre 2020 qui rassemblé virtuellement plus de 2500 participants, les Semaines Sociales de France ont publié un "Manifeste de l'engagement": fruit de deux ans de travail, il invite chacun à apporter sa pierre, si modeste soit-elle, pour réparer notre société abimée, dans des actions concrètes, individuelles et collectives. Un document riche et porteur d'espérance à découvrir dans notre Détour d'actualité.